شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد ومكان إجراء جراحة الرباط الصليبى لـ"أمنية سمير" والان مع تفاصيل الخبر

ينهى مسئولو النادى الأهلى فى الساعات الحالية إجراءات جراحة الرباط الصليبى لأمنية سمير لاعبة الكرة النسائية بالنادى، حيث تقرر إجراء الجراحة بالقاهرة الأسبوع المقبل.

وأكد شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلى، أن الأشعة التي خضعت لها أمنية سمير، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرضت اللاعبة للإصابة خلال مشاركتها مع الفريق أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

وجاءت إصابة أمنية سمير عقب التحام مشترك بينها وبين إحدى اللاعبات بالزمالك، في مباراة الفريقين التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.