شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم سلسلة وديات الإعداد للموسم الجديد بلقاء الجونة غداً والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة غداً، الأحد، سلسلة المباريات الودية التي حددها الجهاز الفني للفريق في وقت سابق لإعداد اللاعبين للموسم الجديد، بمواجهة فريق الجونة، ضمن استعدادات الفريقين لدوري 2024-2025، وذلك بعدما أنهى الفريق المحلاوي خوض 4 وديات سابقة.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الودية الأولى أمام سموحة بهدف نظيف، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية لمدة ثلاثة أيام، تخللها مباراة ودية أمام طلائع الجيش حيث فاز الطلائع بهدف نظيف، وأخيراً التقى غزل المحلة مع البنك الأهلي ودياً بعد العودة إلى القاهرة حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يختتم المحلة سلسلة الوديات بمواجهة الغد أمام الجونة.

ويعمل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة في الفترة المقبلة على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق، وكذلك معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت من خلال الوديات، وذلك قبل المشاركة في الموسم الجديد، من جانبه، حرص المهندس وليد خليل - رئيس مجلس الإدارة والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة على تفقد معسكر الفريق بالقاهرة، وتلبية متطلبات اللاعبين والجهاز الفني.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.