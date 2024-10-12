شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتدرب فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة.. وجلسات استشفاء للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر مرانه اليوم فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة، وسيخضع اللاعبون الأساسيون لجلسات استشفاء عقب مواجهة موريتانيا أمس والفوز بثنائية نظيفة.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن ، جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة، تم خلالها الاتفاق على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.

علي صعيد متصل ، كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن اصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب عبارة عن كدمة بالعضلة الأمامية.

أضاف أبو العلا أن اللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الامم الافريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب .