شكرا لقرائتكم خبر عن رؤى طاهر تحصد الميدالية الرابعة لمصر فى بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت _ ياسمين يحيىالسبت، 12 أكتوبر 2024 02:57 م
حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات، ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 4 ميداليات.
وسبق وحصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات. وحقق بطل منتخب مصر معاذ مصطفى الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين.
كما توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات.
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