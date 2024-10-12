شكرا لقرائتكم خبر عن رؤى طاهر تحصد الميدالية الرابعة لمصر فى بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات، ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 4 ميداليات.

وسبق وحصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات. وحقق بطل منتخب مصر معاذ مصطفى الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين.

كما توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات.