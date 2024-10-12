شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان مصلح تحقق الميدالية الثالثة لمصر فى بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات، ليرتفع رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 3 ميداليات.

وسبق وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين، كما توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات.

وجاءت النتائج كالتالى:

-تأهل ثنائي منتخب مصر نورهان مصلح 61 ك كومتية ناشئات ، وبطلة منتخب مصر رؤى الطاهر +61 ك كومتية ناشئات الى نهائى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه بإيطاليا والمنافسة على ميداليتين ذهبيتين

-كما تأهل إلى نهائى بطولة العالم بإيطاليا والمنافسة على ميدالية ذهبية عالمية بطل منتخب مصر معاذ مصطفى ، الذى وصل إلى نهائى 63 ك كومتية ناشئين لينافس على الميدالية الذهبية

-وتأهلت بطلة مصر ملك عفيفى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى وزن 47 كومتيه فردى ناشئات

-وتأهل آدم الليثى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا فردى ناشئين

وكانت نتائج اليوم الثانى أمس الاول كالتالى :

-تأهل الثنائي ملك ناجى وزن +66 كومتية شابات ، بطلة منتخب مصر جنا حازم 59 كومتية شابات للمنافسة على 2ميدالية برونزية

-كما تاهلت مريم سعدالى نهائى بطولة العالم بإيطالياوالمنافسة على ميدالية ذهبيةعالمية فى وزن -66 ك كومتية شابات

-و تأهل بطل منتخب مصر محمد أشرف إلى نهائى -68 ك كومتية شباب وينافس على الميدالية الذهبية

-وكان مفاجأة البطولة البطل المصرى عبدالله التهامي لاعب منتخب الكاراتيه للناشئين، الذى حقق فوزا كبيرا على منافسه الإسرائيلي بنتيجة (8-1) في منافسات وزن تحت 61 كجم