شكرا لقرائتكم خبر عن لوبوف يمنح "سيدات" الأهلي راحة 48 ساعة بعد الفوز على دجلة والان مع تفاصيل الخبر

منح الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي اللاعبات راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على وادي دجلة أمس، الجمعة، في الجولة الثانية من دوري الكرة النسائية الذي يُقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية النسائية.

ويبدأ الأهلي بعد غد، الاثنين، الاستعداد لمباراة مودرن سبورت المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من دوري كرة القدم للسيدات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي أمس على وادي دجلة بهدف نظيف، وسجلت الهدف اللاعبة حبيبة عصام في الدقيقة 95 من أحداث المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز في المباراة الأولى على حساب الزمالك في افتتاح منافسات المسابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتي روبن، والتي سجلت هدفي الأهلي.