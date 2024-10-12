شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش بحضور مصرى قوى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم، السبت، منافسات دور الـ 16 ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في منافسات اليوم كالتالي:

ـ مازن هشام والقطري عبد الله التميمي

ـ محمد أبو الغار والانجليزي مروان الشوربجي

ـ علي أبو العينين وطارق مؤمن

ـ يوسف سليمان والإسكتلندي جريج لوبان

ـ كريم عبد الجواد والهندي راميت تاندون

ـ نادين شاهين والأمريكية أوليفيا ويفر

ـ فريدة محمد والإنجليزية جراسي جير

ـ زينة ميكيوي وكا يي لي لاعبة هونج كونج

ـ كنزي أيمن واليابانية ساتومي واتنبي

ـ أمينة عرفي وسنا إبراهيم

ـ ملك خفاجي والإنجليزية جورجينا كيندي

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 19 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

9 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، محمد الشربيني، علي أبو العنين، عمر مسعد، كريم الحمامي، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، وكريم عبد الجواد.

10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نادين شاهين، مريم متولي، منه حامد، نور أبو المكارم، كنزي أيمن، سنا إبراهيم، ملك خفاجي، فريدة محمد، زينة ميكيوي، وأمينة عرفي.