شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة موعدا لمباراة الإياب بين منتخب مصر وموريتانيا، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره الموريتاني بثنائية دون رد، مساء الجمعة، ليقترب من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0) باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح في القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 79.