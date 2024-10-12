"فسخوا الخطوبة بعد 48 يومًا".. كيف تحدث كهربا عن شدوى ابنة الحضري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حافظ لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" على علاقته بحارس مرمى المنتخب السابق عصام الحضري حتى بعد فسخ خطبة الأول على شدوى ابنة الأخير.

ولم تستمر الخطوبة سوى 48 يوماً حتى انفصل الثنائي بعد قصة حب تشارك الثنائي ملامحاً منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشة التلفزيون.

عصام الحضري، أشار خلال مداخلة هاتفية بقناة LTC في وقت سابق إن علاقته بكهربا جيدة رغم فسخ الخطوبة:"القصة كلها قسمة ونصيب"، مشيراً إلى أن كهربا حين تواجدا في معسكر المنتخب كان يجلس معه في الغرفة وأول من بارك له حين احترف في صفوف التعاون السعودي.

وهو الأمر الذي أكده اللاعب في تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورتس بالإشارة إلى أن علاقته مع الحضري جيدة ويتعاملان بصورة جيدة.

واحتفل كهربا بخطبته على شدوى يوم الجمعة 12 مايو 2017، في حفل عائلي، حضره الأقارب والأصحاب المقربين فقط.



وحل الثنائي كهربا وشدوى ضيفان على برنامج عبر قناة "سي بي سي" وتحدثا عن قصة ارتباطهما وحبهما.



وقال كهربا: "كنت قريب من الحضري جدا وفي معسكرات مع بعض وبعد بطولة أفريقيا، كان فيه مناسبه شوفت شدوى فيها واتكلمت معاه في موضوع الخطوبة".



وأضافت شدوى: "قبل ما كهربا يجي يتقدم لي كنت بحب اتفرج عليه واتضايق جدا لو منزلش الماتش"



وتابعت: "كان بابا نازل يتعشى مع كهربا، وماما قالتلي تعالي ننزل معاه، وقعدنا اتكلمنا عادي، وبعدها هو جه اتكلم مع بابا وماما ومكنتش اعرف اي حاجة".



وفي يوم 12 مايو 2017 تأكد فسخ خطبة الثنائي، حيث قام كهربا بإزالة جميع الصور التى تجمعه بعصام الحضرى.



وقام الحضرى وابنته أيضًا بإزالة جميع الصور المرتبطة بالخطوبة والتى نشرها الثنائى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل.



وأثارت شدوى الجدل، عقب إعلانها تشجيع نادي الزمالك وتأكيدها على ذلك بتعصبها للفارس الأبيض في وقت يعد والدها من الحراس التاريخيين للنادي الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



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