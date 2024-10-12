أول تعليق لمحمد صلاح بعد إراحته من مباراة موريتانيا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إراحة قائد الفريق محمد صلاح من مباراة موريتانيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفي أول تعليق لمحمد صلاح بعد القرار، اكتفى بنشر صورة له وهو يقبل رابطة المعصم باللون الأحمر، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحقق منتخب مصر الفوز على موريتانيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

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