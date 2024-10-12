هل سيُبرم الزمالك صفقات جديدة قبل السوبر المصري؟.. أحمد سليمان يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان، موقفهم من إبرام تعاقدات جديدة خلال الفترة الجارية قبل المشاركة ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال سليمان، خلال حلوله ضيفاً بفضائية أم بي سي مصر 2 مساء أمس الجمعة:"القيد مازال مستمرًا حتى يوم 25 أكتوبر وفي حال عدم التعاقد مع صفقات جديدة سيتم الانتظار إلى شهر يناير المقبل".

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته في هذا السياق بالإشارة إلى أن قوام الفريق في الوقت الحالي جيد.

وتعاقد الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجاري مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك قادمًا من سانت إيتيان، المهاجم الفلسطيني عمر فرج، محمد حمدي، كونردا ميشالاك والمهاجم السنغالي الشاب سيدي نداي.

اقرأ أيضًا:

"من لو كنت مكانه لـ استجابة لطلبه".. تناقض موقف حسام حسن بشأن محمد صلاح

"فسخوا الخطوبة بعد 48 يومًا".. كيف تحدث كهربا عن شدوى ابنة الحضري؟