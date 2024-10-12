رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن استجابة حسام حسن لطلب محمد صلاح بعد جلستهما سويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة عقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن جلسة مع قائد الفريق محمد صلاح بخصوص مباراة موريتانيا المقبلة.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن الجلسة انتهت للاتفاق على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الموريتاني يوم ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ .

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا ضمن ثنائية المنتخب بمرمى موريتانيا مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

يذكر أن حسام حسن قد ألمح في تصريحات عقب مباراة موريتانيا مساء أمس إلى إمكانية إراحة صلاح بسبب كون المباراة على النجيل الصناعي.

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