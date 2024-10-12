شرط مفاجئ.. الكشف عن راتب خيالي يتقاضاه كلوب في منصبه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يتلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول السابق، مبلغا ضخما في وظيفته الجديدة في منصب رئيس لكرة القدم في شركة ريد بول.

وكشف فلوريان بليتينبيرج مراسل شبكة "سكاي سبورت" في ألمانيا، تقاضي كلوب راتبا سنويا يتراوح بين 10 لـ12 مليون يورو.

وذكر الصحفي أنه يوجد اتفاقا شفويا بين الطرفين، يسمح لكلوب بفسخ العقد ومغادرة منصبه مقابل أي عرض ملموس يتلقاه، من دون أي التزامات مالية تجاه الشركة.

وأضاف، أن كلوب وضع هذا الشرط، لانتظار أي فرصة لتولي تدريب منتخب ألمانيا، قريبا، خلفا للمدرب الحالي يوليان ناجلسمان.

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