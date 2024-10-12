نقاش بين ثنائي الأهلي والزمالك بسبب عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دخل الثنائي إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، في نقاش بسبب انتماء عبدالله السعيد لاعب الأحمر السابق والأبيض الحالي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "عبدالله السعيد زملكاوي زملكاوي، انظر كيف فرح بعد الفوز بالسوبر الأفريقي"، ليرد عليه إكرامي: "بس عبدالله السعيد أهلاوي".

وانضم عبدالله السعيد إلى الزمالك، في يناير 2024، ولعب مع الفريق 24 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4.

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