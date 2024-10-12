"أخبرني أثناء التوقيع".. أحمد سليمان يكشف انتماء ناصر ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، انتماء ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن طريق حديث دار بينهما أثناء التوقيع.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "ناصر ماهر زملكاوي جدا وأثناء التوقيع أخبرني أنه يشجع الأبيض، ووالده ووالدته".

وكان ناصر ماهر لاعبا في ناشئين الأهلي، وانضم إلى الفريق الأول في 2018، ورحل عن الفريق نهائيا إلى فيوتشر، عام 2021، قبل أن ينضم إلى صفوف الزمالك.

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