محمد صلاح خارج قائمة مباراة موريتانيا رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن علي موقف اللاعب محمد صلاح من السفر مع بعثة الفريق لخوض مباراة موريتانيا القادمة فى تصفيات امم افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا القادمة التى تنظمها الاراضى المغربية 2025.

حيث تقرر إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها الثلاثاء القادم، بسبب خوض اللقاء على ملعب نجيل صناعى، وهو أمر يصعب خوض صلاح للمباراة.

لذا تقرر خروج محمد صلاح من قائمة منتخب مصر، ولن يسافر مع البعثة المصرية التى ستغادر القاهرة غدا الأحد الى موريتانيا.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة تم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ .