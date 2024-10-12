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تشكيل الزمالك 2009 لمواجهة الأهلي ببطولة الجمهورية للناشئين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سامي عبد الحليم المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة الأهلي، المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للناشئين.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : مالك عمرو 

خط الدفاع : بيير سامح ، أحمد لملوم، محمد صبري، عزت محمد 

خط الوسط : محمد أسامة، محمد مصطفى، أحمد صفوت، محمود ناصر شيكا، السيد محمود 

خط الهجوم : أحمد إبراهيم 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-

"ياسين شريف، مهند هاني، يوسف حمادة، محمد علي شرقية، يوسف رضا، محمد أحمد تركي، أدهم محمد، أدهم عادل، ياسين موسي".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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