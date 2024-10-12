ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، تدريباته الجماعية بمقر النادي، استعدادا لبطولة السوبر المحلي، التي ستنطلق في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر نفسه.

أبرز تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المصري

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم على ملعب النادي اليوم السبت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة في بداية المران، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، قبل أن يُقسم جوميز اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وركز الجهاز الفني للفريق على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ عملية الضغط الجماعي على المنافس، بأشكال مختلفة.

كما منح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات للسنغالي سيدي ندياي على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وحرص المدير الفني للفريق على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية بخصوص تنفيذ بعض الجمل، داخل منطقة الجزاء، بجانب الضغط على المدافعين.

من جانبه واصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وشهدت الفقرة خوض اللاعب بعض الفقرات التأهيلية الفردية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، بملعب النادي، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل مباراة فريق زد الودية المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل من ملعب بتروسبورت، لتقام على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

جدير بالذكر أن الفريق سيلتقي في الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل مع فريق إيسترن كومباني على ملعب النادي ودياً، قبل أن يواجه فريق زد في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.