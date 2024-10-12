تفاصيل جلسة جوميز مع طبيب الزمالك بمران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، تدريباته الجماعية بمقر النادي، استعدادا لبطولة السوبر المحلي، التي ستنطلق في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتي 24 من الشهر نفسه.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للأبيض على هامش التدريبات الجماعية اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وشهدت الجلسة التي جمعت المدير الفني وطبيب الفريق، الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل مباراة فريق زد الودية المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل من ملعب بتروسبورت، لتقام على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

جدير بالذكر أن الفريق سيلتقي في الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل مع فريق إيسترن كومباني على ملعب النادي ودياً، قبل أن يواجه فريق زد في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.