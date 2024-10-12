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تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة بولندا.. ثلاثي مرعب بالهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة منتخب بولندا، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت بملعب "نارودوي"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال وبولندا، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية وتذاع عبر شاشة بى إن سبورتس 1HD.

 

تشكيل البرتغال المتوقع لمباراة بولندا في دوري الأمم الأوروبية 

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: ديوجو دالوت-روبن دياز-أنطونيو سيلفا- نونو مينديش.

الوسط:جواو بالينيا- بيرناردو سيلفا- برونو فيرنانديز.

الهجوم: ديوجو جوتا- - رفائيل لياو.

 

 

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز على كرواتيا بهدفين لهدف، في الجولة الأولى، وعلى حساب اسكتلندا بنفس النتيجة، في الجولة الثانية، فيما فاز بولندا على حساب اسكتلندا 3-2 في الجولة الأولى، وخسر من كرواتيا 1-0، في الجولة الثانية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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