موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "نويفا كوندومينا"، مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب الدنمارك في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة من انتصار وتعادل، برصيد 4 نقاط، في حين يوجد منتخب الدنمارك على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

موعد مباراة إسبانيا والدنمارك اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك

تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة إسبانيا والدنمارك

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة اليوم.

تاريخ مواجهات إسبانيا والدنمارك

ويتفوق منتخب إسبانيا في المواجهات المباشرة ضد الدنمارك، إذ إنه في 11 مباراة حقق المنتخب الإسباني الفوز في 9 لقاءات، مقابل تعادل وحيد، وهزيمة في 1993 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994.