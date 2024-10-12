الأهلي يضم موهبة السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعاقد فريق كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، مع لاعبة السكة الحديد أشرقت صاحبة الـ17 عاما، والتي وصفها شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي بـ"الموهبة".

ونشر شادي محمد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورته مع اللاعبة، وعلق: "الموهبة أشرقت لاعبة تقف عندها كتير أوي 2007 اهلاوية، الشكر واجب لمجلس إدارة نادى السكة على حفاوة الاستقبال والموافقة على انتقال اللاعبة للنادي الأهلي".

وفازت سيدات الأهلي على دجلة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري للسيدات.

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