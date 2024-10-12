"على أنغام ركبونى مرجحتى".. كواليس فيديو السيد حمدي رفقة الذي أثار غضب جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد السيد حمدي لاعب النادي الأهلي وبتروجت السابق، من أشهر لاعبي كرة القدم المصرية، ليس بسبب أدائه داخل الملعب فقط، أو بسبب البطولات الذي نجح في تحقيقها مع الأهلي والمنتخب المصري ولكن نظراً للأزمات التي لازمت اللاعب في الكثير من الأوقات.

وعرف السيد حمدي بأنه من اللاعبين الذين لحقتهم الأزمات أكثر من مرة، ولعل أشهرها أزمة زواجه للمرة الثانية وكذلك إلقاء القبض عليه في إحدى المرات، بتهمة حيازة أقراص مخدرة "ترامادول"، قبل أن يتم الحكم ببرائته.

وكان عام 2013 شاهداً على واقعة أثارت غضب الكثير من الجماهير المصري وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي، الذي كان يلعب حمدي داخل جدرانه في ذلك الوقت، حينما ظهر اللاعب رفقة فتاة في فيديو مثير، وهما يرقصان بشكل لافت للنظر، داخل سيارته، على أنغام أغنية "ركبونى مرجحتى".

وأثار هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، غضب الكثير من الجماهير، خاصة وأن الكثير لم يكن يعلم الفتاة الذي كانت رفقة اللاعب، داخل سيارته، قبل أن يؤكد السيد حمدي بعد ذلك بأنها زوجته.

وقال السيد حمدي عن هذا الفيديو، في لقاء تليفزيوني سابق: "هذا الفيديو تم تصويره خلال برنامج مع الكابتن أشرف ممدوح، وكانت فكرة البرنامج تعتمد على شكل عائلي أكبر، لذلك عرضنا كل التفاصيل خلال الخروج من المنزل وداخل السيارة أيضاً".

وتابع: "من وجهة نظري الأمر طبيعياً رجل وزوجته في برنامج لا يوجد أي مشكلة، ولكن ممكن تكون الأزمة أتت لكوني لاعباً في الأهلي والموضوع كان جديد بعض الشيئ".

وبالحديث عن زوجة السيد حمدي الثانية، فهى تدعى مي، من مواليد مدينة القاهرة، وتزوجها لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد الإنفصال عن زوجته الأولى والتي كانت تدعى "نسمة".