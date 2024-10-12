لاعبة سابقة وزملكاوية متعصبة.. من هي شدوى ابنة عصام الحضري المثيرة للجدل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



هناك العديد من اللاعبين السابقين الذين يمتلكون أبناء داخل الوسط الرياضي أو سبق لهم أن نشطوا في إحدى الأندية.



وأحد هؤلاء اللاعبين هو عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر الوطني، والذي يمتلك ابنة تدعى "شدوى" سبق لها أن لعب في صفوف نادي وادي دجلة للسيدات.



وسبق أن أثارت شدوى الجدل، عقب إعلانها تشجيع نادي الزمالك وتأكيدها على ذلك بتعصبها للفارس الأبيض، ويعد والدها من الحراس التاريخيين للنادي الأهلي.



من هي شدوى عصام الحضري؟

- ولدت 1 يناير 2000 "24 عاما"



- تخرجت من كلية إدارة الأعمال بأحد الجامعات الخاصة



- سبق أن تم خطبتها على كهربا لاعب الأهلي في 2017



- سبق أن لعبت كرة القدم مع نادي وادي دجلة



- زملكاوية متعصبة



- تعرضت لوعكة صحية في 2019



- تعشق ركوب الخيل