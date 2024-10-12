محمد صلاح يخطف الأنظار بهذه الصورة من مباراة مصر وموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف النجم محمد صلاح الأنظار قبل انطلاق مباراة مصر وموريتانيا مساء اليوم الجمعة.

ولاقت صورة ظهر بها طفل وهو ينظر لمحمد صلاح قبل تحية النشيد الوطني رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز منتخب مصر بثنائية نظيفة على ضيفه الموريتاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب بعدما وصلته كرة عرضية من يسار الملعب من زميله محمد حمدي ليُسكنها الشباك.

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