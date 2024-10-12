شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ينتزع صدارة هدافي تصفيات أمم أفريقيا فى عهد حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

زار محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول، شباك منتخب موريتانيا فى المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 ليصل لهدفه الدولي رقم 21 فى 77 مباراة بقميص الفراعنة.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره الموريتاني بثنائية دون رد، مساء الجمعة، ليقترب من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح محمود تريزيجيه في تسجيل الهدف الثالث خلال مرحلة التصفيات، ليرتقي إلى صدارة الهدافين، بعد مباراة الجولة الثالثة أمام موريتانيا.

جدول ترتيب هدافي تصفيات أمم أفريقيا:

1- محمود تريزيجيه (مصر): 3 أهداف.

2- جان فيليب كراسو (كوت ديفوار): 3 أهداف.

3- أمين جويري ( الجزائر): 3 أهداف.

4- محمد صلاح (مصر): هدفين.

5- سعيد بن رحمة ( الجزائر): هدفين.

6- ريان مينديز (كاب فيردي): هدفين.

7- تيبوهو موكيانا (جنوب إفريقيا): هدفين.

8- حكيم زياش (المغرب): هدفين.

9- فينسنت أبو بكر ( الكاميرون): هدفين.

10- براهيم دياز (المغرب): هدفين.



وفاز منتخب مصر على ضيفه الموريتاني (2-0)، في استاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسدد القائد محمد صلاح في القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 79.