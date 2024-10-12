شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 24 ساعة بعد ثلاثية الحدود ويخوض ودية جديدة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام حرس الحدود استعداداً للسوبر المصري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غداً لمواصلة الاستعداد لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها فى الإمارات، ويخوض الفريق تدريباته بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

وفاز الأهلي على حرس الحدود أمس بثلاثية نظيفة سجلها، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة والمهاجم الشاب سمير محمد.

ويلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى التى تقام بدولة الإمارات، فى نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى فى التاريخ.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.