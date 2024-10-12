شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يلتحق ببعثة المصري فى المغرب استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يلتحق الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب النادي المصري، بمعسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتى تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء.

وكان دغموم حصل على إذن سابق من الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، للسفر إلى الجزائر لقضاء الإجازة مع أسرته، على أن يلتحق بمعسكر الفريق بالمغرب.

ووصلت بعثة المصري إلى المغرب فجر اليوم السبت، ومن المقرر أن يستمر المعسكر الذى يستعد من خلاله المصرى لانطلاق الموسم الجديد حتى يوم الرابع والعشرين من أكتوبر، حيث يتخلل المعسكر إقامة أربع مباريات ودية مع عدد من الأندية المغربية.

جدير بالذكر أن البعثة ستضم 44 فردًا هم قوام الفريق بالإضافة إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة على ماهر وكذا أعضاء الجهازين الإدارى والطبى ومسئولى المهمات.

واستقر على ماهر المدير الفنى للنادى المصرى على خوض أكثر من تجربة ودية للفريق خلال معسكر المغرب والاحتكاك بفرق قوية ومدارس تدريبية مختلفة، وذلك لاكتساب الخبرات اللازمة قبل انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".