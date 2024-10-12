شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الزمالك أمام بطل الكاميرون فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك ، نظيره الصداقة الكاميرون السابعة مساء اليوم السبت فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية بالمغرب، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية أول أمس الخميس على بطل اثيوبيا بنتيجة 50-16 .

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الزمالك، على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدي المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الأثيوبي".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

والجدير بالذكر، أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".