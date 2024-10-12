الملاكمة يعلن فتح باب الترشح فى الانتخابات 24 أكتوبر

كما أشار غنيم إلى أنه سيتقدم بأوراق ترشحه خلال الانتخابات المقبلة لإستكمال خطة تطوير اللعبة فى المرحلة القادمة .

كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن فتح باب الترشح فى الانتخابات المقبلة للإتحاد يوم 24 أكتوبر الجارى تمهيدا لإجراء العمومية يوم 30 نوفمبر القادم .

محمد يوسف

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