شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يعلن فتح باب الترشح فى الانتخابات 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 12 أكتوبر 2024 03:30 ص
كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن فتح باب الترشح فى الانتخابات المقبلة للإتحاد يوم 24 أكتوبر الجارى تمهيدا لإجراء العمومية يوم 30 نوفمبر القادم .
وتشهد عمومية اتحاد الملاكمة تواجد 25 هيئة لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة .
كما أشار غنيم إلى أنه سيتقدم بأوراق ترشحه خلال الانتخابات المقبلة لإستكمال خطة تطوير اللعبة فى المرحلة القادمة .
فيما تشهد العمومية عرض خطة نشاط الموسم الجديد و مناقشة الميزانية قبل تسليم الاتحاد لمجلس ادارة جديد .
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