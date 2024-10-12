الارشيف / اخبار الرياضه

الملاكمة يعلن فتح باب الترشح فى الانتخابات 24 أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

الملاكمة يعلن فتح باب الترشح فى الانتخابات 24 أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يعلن فتح باب الترشح فى الانتخابات 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 12 أكتوبر 2024 03:30 ص

كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن فتح باب الترشح فى الانتخابات المقبلة للإتحاد يوم 24 أكتوبر الجارى تمهيدا لإجراء العمومية يوم 30 نوفمبر القادم .

وتشهد عمومية اتحاد الملاكمة تواجد 25 هيئة لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة .

كما أشار غنيم إلى أنه سيتقدم بأوراق ترشحه خلال الانتخابات المقبلة لإستكمال خطة تطوير اللعبة فى المرحلة القادمة .

فيما تشهد العمومية عرض خطة نشاط الموسم الجديد و مناقشة الميزانية قبل تسليم الاتحاد لمجلس ادارة جديد .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements