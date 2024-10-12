ستوري كرة القدم.. مساندة زوجة مروان عطية له.. وحسنى عبد ربه يحتفل بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



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حرصت سلمى صقر مساندة زوجها مروان عطية لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عن طريق نشر صورة لهما عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهنأته على الفوز والحصول على رجل مباراة مصر وموريتانيا.



ونشر لاعب الإسماعيلي السابق، حسني عبد الربه، صور من احتفاله بعيد ميلاد زوجته، وكتب: "كل سنة وانتي بخيرة وستر ربنا يحفظك ويبارك فيكي، يا أجمل حاجة في حياتي عقبال مليون سنة ياروح قلبي بحبك".



واستعرض حمدي فتحي صورة له عبر منصة "إنستجرام" أثناء مشاركته في مباراة مصر وموريتانيا.



وشارك نبيل عماد دونجا صورة له أثناء تأهيله من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.



ووضع ليفاندوفسكي صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" ظهر فيها وهو يشارك في تدريبات منتخب بولندا.



ونشر أسامة جلال صورة من معسكر نادي بيراميدز المقام في دولة تركيا.