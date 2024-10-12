الامارات | مُهران يحملان راية «غودولفين» في «نيوماركت» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل المهران «شادو أوف لايت» و«إنشينت تروث» طموحات فريق «غودولفين» في حصد اللقب الرابع في سباق «دارلي ديوهيرست ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1400 متر، الذي يجري اليوم ضمن الشوط الرئيس، في ثاني أيام مهرجان «دبي لأبطال المستقبل» المقام على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

ويتطلع المهران اللذان يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، إلى الفوز بلقب السباق الذي يضم أفضل الخيول الناشئة في أوروبا، والسير على خطى «دون أبروتش» و«بيناتوبو» و«نيتف تريل» في الإسطبل ذاته المتوجة باللقب أعوام 2012 و2019 و2021.

ونجح «شادوا أوف لايت» على المضمار ذاته نهاية الشهر الماضي، في تحقيق الفوز في سباق «ميدل بارك ستيكس»، فيما لم يخسر المهر «إنشينت تروث» المنحدر من نسل الفحل «دباوي» في مشاركاته الثلاث على هذا المضمار.