الامارات | سيف الحمادي.. يعتزل كرة القدم ليصبح بطلاً في الجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من أن اللاعب سيف سالم الحمادي فاز مع فريق الفجيرة بدرع دوري كرة القدم لفئة 16 سنة في الموسم الماضي، وكان قريباً من الانضمام إلى الفريق الأول لـ«الذئاب» الذي يلعب حالياً بدوري «الهواة»، فإنه فضّل اعتزال كرة القدم والانضمام إلى نادي الفجيرة للفنون القتالية لمواصلة المشوار في رياضة الجودو، بهدف الوصول إلى العالمية.

وقال سيف الحمادي (مواليد 2007)، لـ«الإمارات اليوم»، إنه اختار الاستمرار في رياضة الجودو التي يمارسها تزامناً مع كرة القدم منذ عام 2017، بناء على الرعاية المتكاملة التي يقدمها له النادي، وكونها الرياضة الأسرع للوصول إلى العالمية قياساً بكرة القدم، على الرغم من كونه لاعباً متمكناً فيها.

وأضاف: «هدفي أن أكون بطلاً للعالم ولديّ فرصة ثمينة لتأكيد طموحي من خلال المشاركة في أولمبياد الشباب المقبل في السنغال 2026، وساعدني الانضمام للمنتخب الوطني للناشئين والمشاركة في البطولات الدولية على ذلك كثيراً، وأحظى بدعم مميز من اتحاد الإمارات للجودو، تزامناً مع دعم النادي بتوفير كل سبل التدريب الصحيح، إضافة إلى فوزي بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية للشباب (وزن 60 كيلوغراماً)، وميداليات أخرى في بطولات مصر والأردن وخوضي نصف نهائي بطولة تايلاند وعدداً كبيراً من الميداليات على المستوى المحلي».

وأكمل: «كثير من اللاعبين يتركون رياضتهم عندما يكملون الدراسة الثانوية إلا أنني عكس ذلك، وهدفي مواصلة الجمع بين التدريب والدراسة، والموازنة بينهما بشكل مميز».

بدوره، قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، إن «اللاعب سيف سالم الحمادي موهبة مميزة في رياضة الجودو، ونحن سعداء لكونه اختار الاستمرار في الجودو على الرغم من كونه لاعباً ماهراً في كرة القدم. ووفقاً لخطة النادي بدعم المواهب المواطنة القادرة على أن تصبح أبطالاً أولمبيين، تم توفير جميع مستلزمات الاستمرار ليصبح الحمادي بطلاً عالمياً، ومنها تأمين خوض المعسكرات التدريبية الخارجية، والمشاركة في أقوى البطولات، وإشراف نوعي من قبل المدرب الدكتور موح صالح الموح، وهو واحد من نخبة من اللاعبين الموهوبين في أكثر من رياضة». وأشار إلى أن اللاعب سيف الحمادي يستفيد من الدعم الرياضي الذي تقدمه له أكاديمية العلوم الرياضية في مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي التي توفر له حصصاً رياضية إضافية عملية ونظرية تخص الموهوبين رياضياً في عامل مساعد له.

الموح: الحمادي يتمتع بمواصفات عالمية

أكد مدرب الجودو في نادي الفجيرة للفنون القتالية، الدكتور موح صالح الموح أن «اللاعب سيف الحمادي يتمتع بمواصفات مشابهة للاعبين العالميين الذين فازوا بميداليات أولمبية وعلى مستوى بطولات العالم، منها الجرأة الكبيرة في مواجهة اللاعب المنافس والتركيز واختيار التكتيك المناسب في كل مباراة، إضافة إلى قابليته البدنية ومهاراته الفنية، وهي من أهم العناصر التي يحتاجها لاعب الجودو، وقد سبق أن شارك في مواجهات مع فرق الرجال، على الرغم من كونه يندرج ضمن فئة الناشئين ولطالما حقق الفوز».

سيف الحمادي:

. هدفي أن أكون بطلاً للعالم ولدي فرصة ثمينة.