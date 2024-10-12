الامارات | باصليب ينال شهادة مدرب كاراتيه دولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل مدرب المنتخبات الوطنية للكاراتيه، أحمد باصليب، على الشهادة الدولية «مدرباً معتمداً» من الاتحاد الدولي، ليصبح أول إماراتي يحقق هذه الدرجة من الشهادات التدريبية التي تؤهله للارتقاء كثيراً في مجال اللعبة، خصوصاً أنه سبق له الحصول الشهر الماضي على شهادة «مدرب معتمد» من الاتحاد الآسيوي، على هامش بطولة آسيا التي جرت في الصين.

ووفق تصريحات صحافية للمدرب أحمد باصليب، فقد جاء ذلك على هامش الدورات التدريبية المرافقة لبطولة العالم للشباب والناشئين، التي استهلت الأربعاء الماضي في إيطاليا، ويسدل الستار عليها غداً، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 113 دولة.