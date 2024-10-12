الامارات | الاتحاد السعودي متمسك بمانشيني حتى نهاية تصفيات مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب (الأخضر) باقٍ في منصبه حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخسر المنتخب السعودي صفر- 2 أمام ضيفه منتخب اليابان، الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال المسحل في حديث لوسائل الإعلام: «شكراً للجمهور الذي حضر ودعم المنتخب ونعتذر لهم. لقد قدمنا أداء جيداً، لكن النتيجة مؤلمة بلاشك وأمامنا سبع مباريات قادمة سنركز فيها على تحقيق هدفنا وهو التأهل للمونديال، وقد أغلقنا ملف مباراة اليوم وننظر للقادم».

وأضاف: «لم نكن سيئين أمام اليابان، ولدينا مشكلة في تسجيل الأهداف، والمدرب يدرك ذلك وسترون ما يرضيكم. فقط ادعمونا بوقفتكم ونقدكم البناء».