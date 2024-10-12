الامارات | الحمادي: لا خوف على «سلة الجزيرة» رغم الخسارة الثقيلة أمام شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الموهبة الشابة في فريق نادي الجزيرة لكرة السلة علي الحمادي (18 عاماً)، ألا خوف على مستقبل الفريق رغم الخسارة الثقيلة أمام مضيفه ووصيف بطل آسيا شباب الأهلي بنتيجة (52-124)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الافتتاحية في بطولة الدوري العام، ومثّلت العودة الرسمية لـ«فخر أبوظبي» لمسابقات الرجال بعد غياب دام أربعة مواسم، بفريق قوامه - بحسب وصف الحمادي - عناصر شابة تراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً.

كما شهدت الجولة استهلال وصيف دوري الموسم الماضي فريق النصر، مشواره بالفوز على ضيفه الظفرة بنتيجة (118-88)، على أن تستكمل الجولة في 27 من الشهر الجاري، في ظل ارتباط أندية الشارقة والوحدة والبطائح ببطولة الأندية العربية التي يسدل الستار عليها مساء اليوم في مدينة الإسكندرية بمصر.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر إدارة النادي على دعمها ومنحنا الثقة للمشاركة في الموسم الجديد، والجهازين الفني والإداري اللذين وجّهانا لخوض اللقاء للمتعة، بغض النظر عن النتيجة أمام وصيف بطل آسيا شباب الأهلي المدعم بأفضل العناصر الوطنية صاحبة الخبرات الكبيرة محلياً ودولياً، إلى جانب نخبة المحترفين الأجانب على مستوى المنطقة، في مباراة مثلت عودة (سلة فخر أبوظبي) لمرحلة الرجال، بفريق طموح جله من لاعبي مرحلة الشباب، ويمثل رؤية طموحة لإدارة النادي في بناء فريق مستقبلي».

وأوضح: «منذ إعلان الجدول سادت حالة من الرهبة، بأننا سنواجه في مباراتنا الافتتاحية خصماً قوياً بحجم شباب الأهلي، إلا أن هذه الحالة تلاشت تدريجياً مع نزولنا لأرضية الملعب، وبدأت وزملائي في اكتساب الثقة. في لقائنا ركزنا على اكتساب خبرات الاحتكاك أمام فريق متمرس يحمل في سجلاته أرقاماً قياسية على صعيد البطولات المحلية، إلى جانب مشاركاته الخارجية القوية وآخرها صيف العام الجاري بحلوله وصيفاً في دوري أبطال آسيا». وأضاف: «أغلبية عناصر الفريق تدرجت معاً من المراحل السنية تحت إشراف المدرب السوري محمد قدسي الذي وجّهنا طوال مراحل المباراة ألا ضغوط علينا، وأن الهدف الأول الذي نصبو إليه هذا الموسم يكمن في اكتساب الخبرات، بطموح الارتقاء التدريجي مع كل مباراة». واختتم: «انتظروا فريق الجزيرة في الموسمين المقبلين، خصوصاً أننا نخوض مبارياتنا هذا الموسم دون المحترف الأجنبي، في تجسيد لرؤية إدارة النادي في مواصلة صقل المواهب التي تزخر بها فرق النادي في كل المراحل السنية، وأنا على ثقة بأننا سنكون خلال المستقبل القريب منافسين أقوياء قادرين على تحقيق طموحاتنا في المنافسة على الألقاب».

علي الحمادي:

. منذ إعلان الجدول سادت حالة من الرهبة بأننا سنواجه في مباراتنا الافتتاحية خصماً قوياً بحجم شباب الأهلي.

. انتظروا فريق الجزيرة في الموسمين المقبلين، خصوصاً أننا نخوض مبارياتنا هذا الموسم دون المحترف الأجنبي، في تجسيد لرؤية إدارة النادي في مواصلة صقل المواهب.