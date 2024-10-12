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الامارات | الحميدي يحصد برونزية العالم في مونديال القوة البدنية

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب منتخب الإمارات للقوة البدنية، محمد علي الحميدي، بالميدالية البرونزية فئة الماسترز، لوزن 105 كغم، في بطولة العالم للقوة البدنية، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، في جنوب إفريقيا، وهي الميدالية الثانية لمنتخب الإمارات في البطولة، بعد فضية فيصل الزعابي، التي حققها في وزن 93 كغم.

ووصف اللاعب الحميدي الميدالية بأنها ثمينة كونها على مستوى بطولات العالم، مؤكداً أنه سيواصل جهوده لنيل ميدالية أفضل في المستقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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