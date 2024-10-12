شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته اليوم السبت، بعد الراحة التي حصل عليه الفريق بعد الفوز على بلبيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي خاضها الفريق استعدادا للدورى الجديد.

أحرز أهداف الإسماعيلي كل من حسن صابر من أسيست محمد وجدي، ومحمد زيدان من أسيست علي الملواني، وبدأ الاسماعيلى بتشكيل مكون من: كمال السيد، حاتم سكر، عبد الله محمد، أحمد ايمن، حسن منصور، عبدالله السعيد، أوتاكا، عبدالرحمن الدح، محمد وجدى، حسن صابر، محمد خطارى.

وحرص حمد إبراهيم على عقد عدة جلسات فردية مع اللاعبين الكبار خلال التدريبات الماضية من أجل لم شمل الفريق وتحفيزهم للعبور بالدراويش إلى بر الأمان من الأزمات التى تواجه.

ويسعى حمد إبراهيم لإشراك اللاعبين الكبار فى قراراته الإدارية داخل الفريق وتنظيم سير المران، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام اللاعبين الناشئين والشباب واندماجهم سريعا داخل الفريق الأول.