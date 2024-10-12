شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن صفحة مباراة موريتانيا التي أقيمت أمس الجمعة على استاد القاهرة، وبدأ الاستعداد دون راحة للمباراة الثانية التي تجمع الفريقين في موريتانيا الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

يحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره موريتانيا في السادسة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025

القنوات الناقلة لمباراتى مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

تنقل مباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا

تضم قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا كل من : "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".