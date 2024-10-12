شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات منتخب مصر المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.