شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تواصل تألقها فى ثالث أيام بطولة العالم بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أبطال مصر للكاراتيه نتائجهم المتميزة فى اليوم الثالث ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التى تستضيفها إيطاليا، حيث جاءت النتائج كالتالى:

تأهل ثنائي منتخب مصر نورهان مصلح 61 ك كومتيه ناشئات، وبطلة منتخب مصر رؤى الطاهر +61 ك كومتيه ناشئات إلى نهائى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة بإيطاليا والمنافسة على ميداليتين ذهبيتين.

كما تأهل إلى نهائى بطولة العالم بإيطاليا والمنافسة على ميدالية ذهبية عالمية بطل منتخب مصر معاذ مصطفى، الذى وصل إلى نهائى 63 ك كومتيه ناشئين لينافس على الميدالية الذهبية.

وتأهلت بطلة مصر ملك عفيفى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى وزن 47 كومتيه فردى ناشئات.

وتأهل آدم الليثى للمنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات الكاتا فردى ناشئين.



وكانت نتائج اليوم الثانى كالتالى:

تأهل الثنائى ملك ناجى وزن +66 كومتيه شابات، بطلة منتخب مصر جنا حازم 59 كومتيه شابات للمنافسة على 2 ميدالية برونزية.

كما تأهلت مريم سعدالى نهائى بطولة العالم بإيطاليا والمنافسة على ميدالية ذهبية عالمية فى وزن -66 ك كومتيه شابات.

وتأهل بطل منتخب مصر محمد أشرف إلى نهائى -68 ك كومتيه شباب وينافس على الميدالية الذهبية.

وكانت مفاجأة البطولة البطل المصرى عبد الله التهامي لاعب منتخب الكاراتيه للناشئين، الذى حقق فوزا كبيرا على منافسه الإسرائيلي بنتيجة (8-1) في منافسات وزن تحت 61 كجم.

وحرص محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والأفريقي على دعم و مؤازرة بعثة الكاراتية المصرى منذ انطلاق منافساتها أمس الأول برئاسة الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، وحضور أمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام.

وقام الدهراوى بحث أبطال منتخبنا الوطني لبذل قصارى جهدهم للتمثيل المشرف لمصر واعتلاء منصات التتويج العالمية.