شكرا لقرائتكم خبر عن النجيل الصناعى يُصعب مباراة العودة بين منتخب مصر وموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت إقامة مباراة العودة بين منتخب مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا على ملعب من النجيل الصناعي ما يزيد من صعوبة المباراة.

ونجح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الفوز الليلة، وهو ما ساهم في الحد من الضغوط في مباراة الإياب التي يحتاج الفراعنة للتعادل فيها فقط لحسم التأهل لأمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.