شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: عبد المنعم جاهز لمباراة موريتانيا بعد إصابته فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.