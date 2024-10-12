شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يترقب التشخيص الطبى لإصابة عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب جهاز منتخب مصر نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد عبد المنعم، بعد إصابته في مباراة الفراعنة والمنتخب الموريتاني، والتى انتهت بفوز منتخبنا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.
ويخضع محمد عبد المنعم حاليا مدافع منتخب مصر لفحوصات طبية، للاطمئنان على إصابته وفرصة لحاقه بالمباراة المقبلة، بعدما غادر ملعب اللقاء عقب الإصابة التي تعرض لها أمام موريتانيا.
وغادر منعم اللقاء ليحل مصطفى محمد بديلا له، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.
وجاء تبديل محمد عبد عبد المنعم أرضية الملعب بسبب الإصابة في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من المباراة.
وواصل لاعب المنتخب الأولمبي: "متفائل للغاية وأشكر المدرب حسام حسن على هذه الثقة والدفع بي في أول معسكر لي مع المنتخب، ومباراة الإياب ستكون صعبة ولكننا على قدر المسئولية".
وعزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.
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