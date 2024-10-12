جهاز منتخب مصر يترقب التشخيص الطبى لإصابة عبد المنعم

القاهرة - سامية سيد - يترقب جهاز منتخب مصر نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد عبد المنعم، بعد إصابته في مباراة الفراعنة والمنتخب الموريتاني، والتى انتهت بفوز منتخبنا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويخضع محمد عبد المنعم حاليا مدافع منتخب مصر لفحوصات طبية، للاطمئنان على إصابته وفرصة لحاقه بالمباراة المقبلة، بعدما غادر ملعب اللقاء عقب الإصابة التي تعرض لها أمام موريتانيا.

وغادر منعم اللقاء ليحل مصطفى محمد بديلا له، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وجاء تبديل محمد عبد عبد المنعم أرضية الملعب بسبب الإصابة في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من المباراة.