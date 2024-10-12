شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب موريتانيا: لاعبونا صمدوا أمام الفراعنة لوقت طويل ولدى تحفظات على التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أمير عبده، المدير الفنى لمنتخب موريتانيا، أن لاعبى الفريق قاموا بعمل جيد أثناء سير اللقاء وظلوا صامدين لحين تسجيل منتخب مصر الهدف الأول.

وأوضح أمير عبده خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "لاعبو منتخب موريتانيا لن يتعاملوا مع الكرات الثابتة بشكل جيد، وأهدرنا العديد من الفرص المحققة للتهديف أيضا أثناء اللقاء".

وأضاف أمير عبده: "لدى تحفظ على أداء التحكيم وبالأخص على الهدف الثانى الذى سجله محمد صلاح وهذا الهدف خيالى". وتابع المدير الفنى لمنتخب موريتانيا: "فرص الفريق ما زالت قائمه ولدينا مواجهة أخرى على أرضنا عقب أيام قليلة".

واختتم أمير عبده حديثه قائلا: "أعلم جيدا قوة لاعبى منتخب مصر الممثلة فى محمد صلاح وعمر مرموش، ولكن قمنا بصناعة هجمات خطيرة".