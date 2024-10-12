شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة هشام أفضل لاعبة فى مباراة يد الأهلى أمام فلاورز البنيني فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 11 أكتوبر 2024 11:45 م
حصلت أمينة هشام، لاعبة فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى، على لقب أفضل لاعبة فى مباراة فوز فريقها على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 33-20 فى أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.
وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.
وتضم قائمة سيدات اليد كلًّا من: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.
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