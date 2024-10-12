شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة هشام أفضل لاعبة فى مباراة يد الأهلى أمام فلاورز البنيني فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حصلت أمينة هشام، لاعبة فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى، على لقب أفضل لاعبة فى مباراة فوز فريقها على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 33-20 فى أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.

وتضم قائمة سيدات اليد كلًّا من: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.