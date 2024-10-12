شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: فوز الفراعنة ينقذ الحكم التشادى بن حاج ورفاقه من أخطاء كارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي التشادى الحاج بن محمد صاحب الـ37 عاما الحاصل على الشارة الدولية 2012، ظهر بمستوى فنى متواضع خلال إدارته مواجهة منتخب مصر ونظيره الموريتاني، التي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز منتخب الفراعنة 2/ صفر، ضمن منافسات الجولة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وأضاف عقل: "الحكم تمتع بلياقة بدنية جيدة، إلا أنه كان يجد صعوبة في الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب، وبالتالى فقد التواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة، خاصة فى الهجمات المرتدة على حدود الـ18".

وتدخل الحكم بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين، في الوقت الذى تغاضى عن أكثر من مخالفة، كما أنه لم يحسن تقدير العقوبات الانضباطية، وتهاون في أكثر من مخالفة تستوجب إشهار البطاقة الصفراء طبقا للقانون، كما أنه لم يكن حاسما في اعتراضات لاعبى منتخب موريتانيا وجهازهم الفني خلال فعاليات اللقاء.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي منتخب مصر رامي ربيعة ومروان عطية مقابل 3 إنذارات لثلاثي منتخب موريتانيا عمر بنجوم والحسن حبيب وإبراهما كيتا، في الوقت الذى تغاضى عن إنذار أكثر من لاعب فى صفوف الفريق الضيف.

وظهر المساعدان بمستوى فنى باهت، وغابت عنهم اليقظة خلال فعاليات اللقاء، وأشارا بشكل خاطئ على أكثر من حالة تسلل، وذلك من خلال تمركز خاطئ. والحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

أدار اللقاء طاقم ضم كلا من الحاج بن محمد، والثنائى يوجولا عيسى وموسى عيسى مساعدين، وبوسرى ارمى حكما رابعا.