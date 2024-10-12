شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحقق رقما تاريخيا غائبا عن المنتخب منذ 23 سنة.. مفارقة غريبة والان مع تفاصيل الخبر

حقق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رقما تاريخيا لم يتحقق منذ 23 عاما، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات متتالية، في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، لأول مرة منذ تصفيات 2001، أي منذ 23 سنة و9 شهور.

المفارقة أن حسام حسن كان شريكا في المرتين، الأولى كلاعب في 2001 وكان الجوهري مديرا فنيا، والمرة الثانية هو المدير الفني لكتيبة الفراعنة.

وفاز منتخب مصر على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

جاء هدف المنتخب الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين ابعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطيء قابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.