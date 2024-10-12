شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة لاعبة الكرة النسائية بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي خضعت لها أمنية سمير، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرضت اللاعبة للإصابة خلال مشاركتها مع الفريق أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الماضي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز للكرة النسائية.

وجاءت إصابة أمنية سمير عقب التحام مشترك بينها وبين إحدى اللاعبات بالزمالك، في مباراة الفريقين التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.