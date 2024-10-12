شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر: أشكر حسام حسن ومباراة موريتانيا المقبلة ستكون صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق محمود صابر، لاعب منتخب مصر، على فوز الفراعنة على موريتانيا بهدفين دون رد وتسجيل مشاركته الدولية الأولى مع المنتخب الوطني.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وأوضح صابر في تصريحات تليفزيونية: "موريتانيا منتخب قوي ومنظم ويلعب على المرتدات وواجهنا صعوبة أمامه، وهذه مشاركتي الدولية الأولى وهذا شرف كبير لأي لاعب، وهذه أفضل لحظة في حياتي وإن شاء الله سيكون القادم أفضل".

وواصل لاعب المنتخب الأولمبي: "متفائل للغاية وأشكر المدرب حسام حسن على هذه الثقة والدفع بي في أول معسكر لي مع المنتخب، ومباراة الإياب ستكون صعبة ولكننا على قدر المسئولية".

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.